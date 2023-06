Le M2 Ultra plus lent que les dernières puces Intel et Nvidia ?

seule

Premiers benchs du M2 Ultra

Le GPU en net retrait face à Nvidia

Le M2 Ultra trop lent face à Intel/Nvidia ?

maximum. J'ai aussi oublié la bande passante à 800Go/s, de quoi contenter de nombreux professionnels ici bas.Mais. Et même si leur consommations électriques respectives s'envolent, sur le plan des performances pures, Apple reste encore en léger retrait, même en simple coeur :. Revers de la médaille, il consomme 150 W là où un M2 Ultra devrait tourner autour de 50W (à confirmer).Quant au Xeon W9-3495X, il embarque, pour un TDP de 350 W. Il aurait du pu être intégré dans un Mac Pro Intel sans trop de souci.Dans le test OpenCL de GeekBench, notreSi Apple estime que son GPU peut rivaliser avec Nvidia sous Metal, les dernières itérations ne peuvent tourner sur Mac -la comparaison ne tient donc pas. A l'inverse,, déprécié depuis de nombreuses années déjà -mais encore assez utilisé.Sur un gros Mac Pro avec ventilation active, les contraintes sont moindres et. Mais avec sa stratégie de tout placer sur le SoC (mémoire, GPU et CPU), la firme se retrouve piégée par sa propre architecture, à l'origine plutôt taille pour des machines mobiles. Développer des puces spécifiques pour le Mac Pro reviendrait sans doute trop cher compte tenu du nombre d'unités produites.