Western Digital sème la panique chez les utilisateurs de NAS Synology

De nombreux utilisateurs de NAS Synology utilisant des disques durs Western Digital, pourtant pensés et vendus pour cet usage, reçoivent une notification du logiciel WDDA via le système DiskStation Manager. Le programme WDDA (pour Western Digital Device Analytics), censé surveiller l'état de santé des disques durs de la firme à la manière du système S.M.A.R.T, affiche ainsi un avertissement lorsque certains disques durs atteignent un nombre d'heures d'utilisation des disques équivalant à 3 ans d'activité.Ce message ne mentionne pas clairement qu'il est déclenché par le simple fait que le nombre d'heures d'utilisation a atteint un certain seuil et qu'il ne reflète pas un réel problème.. Bien entendu, on pourrait également voir cet avertissement comme l'anticipation d'un éventuel problème afin que les utilisateurs puissent remplacer leurs disques et sauvegarder leurs précieuses données avant qu'un problème matériel ne survienne.Toutefois,. Selon Synology,Notons que WDDA n'est plus installé sur les nouvelles versions des NAS Synology (depuis le DS1522+ sorti en juillet 2022) et que le message d'avertissement ne touche que certaines versions des disques WD Red Pro, WD Red Plus et WD Purple sous DSM 7.0/7.1 et 7.2 sur des modèles de NAS Synology des séries terminant par 13 et 21 (par exemple un DS421).