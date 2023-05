Une intéressante offre familiale pour le service d'Apps sur abonnement Setapp

Une offre familiale pour Setapp

Un catalogue d'Apps bien fourni

En sus des formules Mac (pour une machine) à 9,99 dollars par mois, Mac + iOS (donnant accès à certaines Apps pour iOS/iPadOS pour un Mac et un iPhone/iPad) à 12,49 dollars par mois et Power User (pour 4 Mac et un iPhone/iPad) à 14,99 dollars par mois,(un Mac et un iPhone pour chaque). En partageant la facture, cela permet d'accéder au service pour environ 5 dollars par mois et par personne, soit une belle réduction par rapport aux formules précédentes. Une fois la formule familiale activé, l'utilisateur principal (qui recevra la facture) pourra inviter trois autres personnes simplement en fournissant une adresse mail. Attention, les tarifs affichés sont hors taxes.Pour rappel,et de profiter de versions mises à jour. Au sein du catalogue,, comme les très bons CleanMyMac X, iStat Menus, Gemini II, Disk Drill, Luminar Neo, Bartender, Permute, Paste, Screens, CleanShot X (une petite pépite pour les captures d'écran), Ulysses, RapidWeaver, Downie, Yoink, MindNode, ForkLift et bien d'autres. Le catalogue couvre de nombreux besoins et usages et l'offre intègre régulièrement de nouvelles applications.