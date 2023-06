Qu'attendre du MacBook Air 15" M2 ?

one more thing

le retour de l'écran 15 pouces

Une puce M2, une meilleure autonomie, WiFi 6E et Bluetooth 5.3

A priori, cette dalle devrait avoir les mêmes dimensions que le MacBook Pro 14" actuel (3024 x 1964) avec une résolution moindre d'environ 240 pixels par pouce.En dehors de ses nouvelles dimensions, cette machine ne devrait pas présenter de différences notables au niveau du design avec l'actuel MacBook Air M2 . Notons que les rumeurs font également état d'undes MacBook Air et MacBook Pro 13"...Par le passé, Apple a déjà commercialisé un MacBook Pro 15 pouces. Mais ce dernier a été retiré du catalogue de la firme en 2019 etpar des versions 14 et 16 pouces. Pour autant, ce format intermédiaire pourrait satisfaire des utilisateurs qui peinent avec le format 13 pouces mais trouvent le 16 pouces trop encombrant.. D'après Mark Gurman, cette dernière devrait offrir des performances équivalentes au MacBook Air 13 pouces actuel. A un moment, il était question qu'Apple sorte une configuration avec une M2 Pro, mais cette rumeur a rapidement pris fin.Avec unplus grand,Pour rappel, le MacBook Air 13" offre jusqu'à 18 heures d'autonomie tout en regardant des vidéos et 15 heures en naviguant sur le Web.Enfin, la version d'entrée de gamme sera probablement dotée de 8 Go de mémoire unifiée, avec des options de configuration allant jusqu'à 24 Go.Enfin il devrait embarquer