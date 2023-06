Une mise à jour majeure pour l'outil de web design Sparkle 5

Sparkle 5 : un outil simple de création de site

Sparkle, Visual Web Design Crinon Srl Télécharger

Avec cette cinquième mouture,. Le programme propose également une nouvelle grille d'images et de vidéos afin de mettre en avant votre contenu, de nouvelles actions interactives, de nouveaux éléments pour les formulaires et des fenêtres contextuelles, ainsi que des correctifs de bugs et l'optimisation des performances générales (merci à notre électeur Alkyss qui remporte un mois d'abonnement VIP).. L'application nécessite 280,5 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 10.14.4 minimum et propose des achats intégrés s'échelonnant de 35,99 à 139,99 euros.