Le Mac Studio passe aux puces M2 Max et M2 Ultra

Mac Studio M2 dès 1999$, disponible dès la semaine prochaine

Le Mac Studio de nouvelle génération reprend les caractéristiques de la première génération et ajoute à cela(ouvrant la voie à la 8K),, couplant 2 puces M2 Max. La puce M2 Ultra du Mac Studio embarque 24 cœurs CPU et jusqu'à 76 cœurs GPU, offre une bande passante mémoire de 800 Go/s et permet d éprendre en charge jusqu'à 6 écran 6K Pro Display XDR.(4399 euros pour la version M2 Ultra) et sera disponible dès la semaine prochaine.