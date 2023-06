Le Mac Pro n'est pas plus puissant que le Mac Studio M2 Ultra

Premiers benchmarks pour le Mac Pro Apple Silicon

Un Mac Studio M2 Ultra aussi puissant que le Mac Pro

Cupertino équipe le Mac Pro Apple Silicon de la nouvelle puce M2 Ultra, que l'on retrouve également dans le Mac Studio. Si certains espéraient pouvoir profiter d'une puce plus puissante sur le Mac Pro, la présentation d'Apple avait donc douché ces espoirs.affichant un score Geekbench 6 d'environ 2 800 points en monocœur et aux alentours de 21 000 points lorsque l'ensemble des cœurs sont sollicités, soit l'équivalent de ce que l'on obtient sur le Mac Studio équipé de la même puce.Le Mac Studio M2 Ultra étant parfaitement refroidi,. S'il sera envisageable de placer des cartes d'extensions pour la connectique au sein de boitiers disposant de ports PCIe que l'on reliera au Mac Studio en Thunderbolt, certains usages seront limités par la bande passante. Ainsi, si vous installez une carte PCIe dotées de port M.2 au sein d'un Mac Pro, vous obtiendrez des débits bien supérieurs (plusieurs dizaines de Go/s) aux 3 Go/s (environ et dans les meilleurs conditions) permis par le Thunderbolt.Apple n'a pas réussi à équiper le Mac Pro d'une puce M2 Extreme couplant 4 puces M2 Max (la M2 Ultra couplant 2 M2 Max). Cupertino, ayant déjà un peu de retard pour boucler la transition annoncée en 2 ans de toute sa gamme de Mac vers Apple Silicon, n'a certainement pas voulu attendre l'arrivée des puces M3 avant de lancer le Mac Pro. I. L'avenir nous dira si la gravure à 3nm permettra à Apple de concevoir une M3 Extreme avec un coût raisonnable afin de proposer un Mac Pro qui reprendrait ainsi son rôle de vaisseau amiral.