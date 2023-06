Test du Mac Studio M2 Ultra : que reste-t-il au Mac Pro ?

Rappel des caractéristiques techniques

Premières impressions

Les performances sous Handbrake

Le rapport performances/consommation

(contre 20 cœurs CPU et jusqu'à 64 cœurs GPU pour la M1 Ultra du modèle précédent),(contre 128 Go Max pour la M1 Ultra). Au chapitre des différences entre les deux versions disponibles sur l'Apple Store, les deux ports en façade sont en USB-C à 10 Gb/s sur la version M1 Max et en Thunderbolt 4 à 40 Gb/s pour le modèle M2 Ultra, et la version M2 Max ne pourra pas embarquer plus de 96 Go de RAM. La puce M2 Max ayant déjà été testée au sein des MacBook Pro 2023 en 14 et 16 pouces, Apple n'a envoyé que des versions avec la nouvelle puce M2 Ultra aux happy few héritant de machines de test avant la plèbe.Les différents journalistes se sont doncSi la M2 Ultra arrive à briller sur les tests synthétiques comme Geekbench 5 en multicœurs, la puce d'Apple doit s'avouer vaincue (avec un écart plus ou moins important en fonction des exercices) en usage réel.Comme le montre Andrew Cunningham d' ArsTechnica Autre résultat intéressant, même si de nombreux pro préfèreront les performances à l'efficacité énergétique, la puce M2 Ultra offreDu côté du GPU,avec un score 3DMarlk Wild Life Extreme proche de celui obtenu avec une RTX 4070 Ti de bureau, selon Devindra Hardawar d' Engadget Point intéressant relevé par plusieurs journalistes dont Jason Snell de SixColors . Sur ce critère, les avis diverges en fonction des sensibilités, pour certains les Mac Studio M1 Max et M1 Ultra (avec un petit avantage pour ce dernier) sont déjà silencieux, alors que pour d'autres ces machines sont clairement audibles (soyons clairs, silencieuses mais audibles, il y a une différence ), alors qu'un Mac mini M1 est totalement inaudible.. Bien que la machine ne soit pas du tout évolutive, l'ensemble des journalistes souligne l'intérêt de ce Mac Studio M2 Ultra pour ceux qui nécessitent une importante puissance CPU et GPU (tout en restant sur macOS) face au Mac Pro. Ce dernier ne devrait en effet séduire qu'une toute petite frange d'utilisateurs ayant absolument besoin de ports PCIe, les autres devraient être pleinement satisfaits avec ce Mac Studio arborant la même puce que le tout-puissant Mac Pro. Ce constat changera peut-être avec la prochaine génération et une éventuelle M3 Extreme. Qui vivra verra !