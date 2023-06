macOS Sonoma : de nouveaux économiseurs d'écran inspirés de l'Apple TV

Des économiseurs d'écrans inspirés de l'Apple TV

Qui deviennent des fonds d'écran

Les possesseurs de Mac compatibles avec macOS Sonoma pourront donc profiter(dont Los Angeles, New York, Londres, la Patagonie, Hawai, l'Islande, Hong Kong, Monument Valley en Arizona, des fonds sous-marins, des vues de la Terre depuis l'espace, ou encore Sonoma en Californie du Nord dont le système tire son nom), comme ce que l'on peut voir sur les Apple TV. L'icône de l'utilisateur et le champ pour entrer le mot de passe déménagent pour l'occasion du milieu vers le bas de l'écran afin de continuer à profiter du spectacle.. Bien entendu,, et il était déjà possible de profiter des économiseurs de l'Apple TV sur Mac grâce à l'App Aerial , mais cet ajout pourrait intéresser certains utilisateurs et il sera bien entendu possible de la désactiver. Pour rappel, macOS Sonoma est compatible avec les Mac listés sur le cliché ci-dessous.