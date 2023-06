Les communautés Reddit sont en grève !

en grève !

La fin des clients tiers ?

Pour une durée minimale de 24 heures, les utilisateurs ont convenu de fermer de nombreux sujetsEn effet, la plateforme vient deà compter du 1er juillet. Elle invoque notamment le comportement de certaines applications (notamment non respect de la vie privé, ou encore utilisation des données à des fins publicitaires ou commerciales).Pour autant la situation n'est pas aussi simple que cela et-comme Twitter. Ainsi, l'application Apollo -le très célèbre client tiers de Reddit- a annoncé fermer ses portes le 30 juin prochain !Le développeur d'Appollo explique que Reddit aurait ainsi indiqué vouloir mettre en place une sorte d’abonnement, dont le coût serait de 12 000 dollars par 50 millions de requêtes. Or Apollo génère quelque 7 milliards de requêtes par mois, ce qui aurait monté la facture à 1,7 million de dollars par mois ou 20 millions de dollars par an pour qu’Apollo puisse utiliser l’API de Reddit.