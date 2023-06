Confidentialité : des pirates menacent Reddit d’une rançon de 4,5 millions !

données confidentielles intéressantes

LA FIN DES CLIENTS TIERS ?

C’est la grève !

ouverts et accessibles aux utilisateurs

En février, ces derniers avaient en effet piraté les serveurs de Reddit, avant de rendre les données, et ce, sans demander la moindre somme d’argent. Cependant, si aucun mot de passe d'utilisateur, compte ou détail de carte de crédit n’auraient été récupérés,tels que de la documentation, du code, ou encore des tableaux de bord internes. Le tout représentant quelque 80Go de données.Mais à présent, les hackers font à nouveau parler d'eux et demandent purement et simplement, et cette fois, en sus d’une. BlackCat indique détenir des, dévoilant la façon dont Reddit suit les utilisateurs à leur insu et censure certaines personnes.Rappelons que. Elle invoque notamment le comportement de certaines applications (notamment non respect de la vie privé, ou encore utilisation des données à des fins publicitaires ou commerciales).Pour autant la situation n'est pas aussi simple que cela et certains dénoncent des prix demandés exorbitants et une volonté de fermer la plateforme aux clients tiers -comme Twitter. Ainsi, l'application Apollo -le très célèbre client tiers de Reddit- a annoncé fermer ses portes le 30 juin prochain Le développeur d'Appollo explique que. Or Apollo génère quelque 7 milliards de requêtes par mois, ce qui aurait monté la facture à 1,7 million de dollars par mois ou 20 millions de dollars par an pour qu’Apollo puisse utiliser l’API de Reddit.Début juin,. La plateforme avait alors, leur demandant d’arrêter ce blocage !Elle les avaitPour cela, elle invoquait la liberté d'expression et précise que cette mesure sera prise afin de garder les espaces