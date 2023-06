Un boitier pour utiliser plusieurs périphériques sur 2 machines chez Sabrent

Sabrent Thunderbolt 4 KVM Switch

Jusqu'à 8K à 60 Hz

(pour Keyboard, Video, Mouse). Cette pratique fonctionnalité étant parfois proposée sur certains moniteurs. Le nouveau boitier Sabrent Thunderbolt 4 KVM Switch embarque des ports USB-C pour connecter les deux machines (Mac ou PC) permettant également de les alimenter à hauteur de 60W chacune, de l'USB-A pour les périphériques et du Thunderbolt 4 offrant une compatibilité avec les moniteurs jusqu'en 8K à 60 Hz en Display Port Alt Mode (8K à 30Hz ou 5K à 60Hz sans l'utilisation de la compression DSC 1.2).Le boitier est livré avec une alimentation 120W (25V/5A) et dispose depour relier des claviers, souris, imprimantes filaires, ou encore du stockage., tout en cachant le boitier et les inévitables fils derrière ou sous le bureau.