Personnel, professionnel ou éducatif : comment utilisez-vous votre Mac ?

85 % des MacBook Air et MacBook Pro pour l’éducation ?

Gros flop pour les Mac mini et Mac Studio

dans l'ensemble, avec la plus grande polyvalence de leurs appareils, les utilisateurs d'ordinateurs portables sont plus susceptibles de dire qu'ils utilisent leur Mac à des fins multiples

Ainsi, les MacBook Pro et MacBook Air auraient la cote ! En effet, les deux gammes de machines trusteraient les deux premières places du classement, représentant respectivement 43 et 34 % des ventes de Mac,À présent, le CIRP détaille un peu l’utilisation qui est faite des Mac.Pour un usage, 20 % possèderaient un Mac de bureau (11 % d'iMac, 9 % de Mac Pro) et(43 % de MacBook Pro, 38 % de MacBook Air). Enfin, pour un usage professionnel, 83 % des répondants ont déclaré posséder un MacBook et 17 % travaillent avec un ordinateur de bureau Mac (7 % iMac et 10 % Mac Pro).Finalement, avec 77% , les Mac portables demeurent très loin devant les machines de bureau.. Selon les chiffres du CIRP, la part des portables aurait augmenté de 3 points de pourcentage, passant de 74 % l'automne dernier à 77 % au cours des 12 mois, jusqu’en mars 2023.À noter que les Mac mini et Mac Studio n’apparaissent pas dans le tableau, ne représentant respectivement que 3 % et 1 %. Enfin, le CIRP pense à l’avenir et à son rapport de l’an prochain en précisant que, aussi bien dans le segment de l'éducation et du milieu professionnel.Enfin, le CIRP conclut en indiquant que. Encore une fois, il faut tout de même vraiment relativiser ces chiffres (les clients du CIRP ne sont pas le panel idéal après tout).