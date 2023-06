Trois pédales Morley légendaires débarquent sur Mac

IK Multimedia Morley Collection

Au sein d'AmpliTube 5

et de grands noms de la six cordes comme David Gilmour, Cliff Burton, Steve Vai, Geddy Lee, Alex Lifeson, Jerry Garcia, Lee Ritenour et bien d'autres les ont mis à profit afin d'obtenir le son qu'ils recherchaient et d'enregistrer des morceaux devenus depuis des classiques.Au menu de cette collection,. En tant que fan de delay, je suis plus que ravi de pouvoir expérimenter avec l'EVO-1 et ses nombreuses possibilités (Disk Noise, Disk Erase, delay BPM, stéréo avec l'effet d'un côté et le son brut de l'autre), le tout avec un son chaud au plus proche de ce que l'on obtient avec cette pédale iconique,La Power Wha Fuzz comme son nom l'indique permettra de, et la Contour Wha Pedal deParfait pour ceux, dont je fais partie, qui apprécient l'effet wha en position fixe et en tant que filtre pour des sons ouatés.Uen version d'essai est proposée, y compris au sein de la version gratuite d'AmpliTube.