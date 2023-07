Apple améliore son outil de portage de jeux PC sur Mac

Apple met à jour son Game porting Toolkit

Optimisation des performances en V1.0.2

Alors que l'on pourrait craindre que l'effort d'Apple soit de courte durée et que le suivi ne soit pas à la hauteur de l'ampleur de la tâche, Cupertino semble prendre le taureau par les cornes et propose. Pour rappel, ce kit de développement, encore en phase de bêta test, n'a pas été conçu pour permettre aux utilisateurs lambda de s'adonner à de nouveaux jeux sur notre plateforme de prédilection mais pour aider les développeurs à évaluer l'ampleur des travaux, et ainsi gagner un temps précieux lors de l'éventuel portage.Cette mise à jour Game Proting Toolkit bêta 1.0.2Il semblerait ainsi que cette nouvelle itération pesant 53,4 Mo (contre 27,9 Mo pour la première version) corrige un bug qui faisait planter quelques titres lors des cinématiques, et que certains jeux comme Elden Ring ou Cyberpunk 2077 affichent un nombre d'image par seconde en nette hausse (entre 20 et 100%).. Tous les jeux ne profitent ainsi pas d'une hausse de performance significative et voient leurs performances stagner, et l'outil de développement semble rencontrer des soucis avec les puces M1 et M2 Ultra. Ces dernières, composées de deux puces M1 Max ou M2 Max, affichent en effet des performances moins importantes que les puces de la gamme offrant pourtant une puissance inférieure, que ce soit pour le CPU ou le GPU.