Le malware conçu pour le Mac ShadowVault est bradé sur le net

ShadowVault vole de nombreuses données sur Mac

Un malware as a service bradé sur le net

Selon l'équipe Cyber Intelligence Research de chercheurs en sécurité de Guardz . Une fois la machine ciblée infectée, le programme malveillant est capable de récupérer les mots de passe, données bancaires, cookies conservés au sein des navigateurs basés sur Chromium et Firefox, des mots de passe du Trousseau d'accès et des données de nombreux services de gestion des cryptomonnaies comme Metamask, Coinomi, Binance, Coinbase, Atomic, Exodus, Keplr, Phantom, Trust, Tron Link, ou encore Martian.(il est même possible d'obtenir une version avec une signature valide de développeur en payant un supplément), soit nettement moins que le récent MacStealer et sa variante Atomic MacStealer. Si Safari semble plutôt bien résister à ce type d'attaques, ce n'est pas le cas des autres navigateurs, et le malware reste largement capable de récolter des données très sensibles avec des résultats qui peuvent être catastrophiques pour la personne ou l'entreprise ciblée.Pour rappel,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.