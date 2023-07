Pas encore de jeu de l'été ? Oxenfree est à moins de 2 euros sur Mac

Oxenfree à -80% sur Mac

Oxenfree II en approche

L'histoire vous sera relatée au fur et à mesure de vos pérégrinations au sein du complexe et à l'aide d'une radio capable de capter d'étranges fréquences. Vous y rencontrerez alors l'équipage malheureux d'un sous-marin et prendrez part à des expériences inquiétantes. Le jeu, assez court, est fort agréable, malgré quelques allez-retour agaçants, et sera également l'occasion de découvrir les relations entre les différents protagonistes.au lieu de 8,19 euros, soit une remise de 80%. A ce tarif, vous ne devriez pas regretter cet achat.. Il suffira de télécharger le jeu sur l'App Store et de rentrer votre identifiant et mot de passe. Si le titre vous plait, vous serez dans l'ambiance pour le lancement officiel de l'attendu second volet, prévu pour le 12 juillet.