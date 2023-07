Logitech s'offre le concurrent du Stream Deck d'Elgato

Logitech rachète Loupedeck

Loupedeck Live S : un concurrent pour le Stream Deck

Après le spécialiste des périphériques pour joueurs Saitek en 2016, puis le fabricant de casques Astro en 2017, Blue Microphones (les fameux Yeti, mais également une excellent gamme de microphones de studio, dont les Blue Bottle, Ball, Kiwi, Mouse et Woodpecker) en 2018 et Streamlabs en 2019,Pour rappel, la firme finlandaise Loupedeck commercialise plusieurs consoles permettant de simplifier les interactions avec certains logiciels que ce soit pour la création ou la diffusion.. La Loupedeck Live S est une version plus accessible, compacte et simplifiée de la Live originelle conçue spécifiquement pour les streamers et les joueurs qui recherchent un moyen simple et abordable de contrôler leurs diffusions grâce à 15 mini écrans affichant les raccourcis qui leur sont liés (qui pourront être des actions au sein des logiciels de stream, des raccourcis pour gérer le chat, ou encore gérer des éclairages connectés), 4 boutons et 2 potards.La console offre une prise en charge intuitive d’une large variété de logiciels de streaming et de création (dont Streamlabs OBS et OBS Studio, Twitch Studio Voicemeeter, Davinci Résolve, Adobe Lightroom et Final Cut Pro), de contrôle de périphériques (Philips Hue, Nanoleaf, Elgato, Razer, Elgato), ainsi que le logiciel Profile Creator, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres profils, et le Loupedeck Marketplace afin de profiter de plugins.