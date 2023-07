Ce dock Thunderbolt 4 en vente flash à son prix le plus bas !

Le dock Thunderbolt 4 Kensington à 246€ !

Retrouvez notre sélection des meilleurs dock Thunderbolt 2023

#1 CalDigit TS4 18 ports

18 ports Plusieurs ports en façade

Plusieurs ports en façade Une alimentation via Power Delivery de 98W

Une alimentation via Power Delivery de 98W Un pratique port 2,5 GbE

Un pratique port 2,5 GbE Compact, placement horizontal ou vertical 9 Voir l'offre

Lire notre test #2 OWC Thunderbolt Pro Dock Permet de profiter de nombreux ports

Permet de profiter de nombreux ports Plusieurs ports en façade

Plusieurs ports en façade Un lecteur de cartes CFExpress

Un lecteur de cartes CFExpress Un port 10 GbE pour des débits réseau important 8 Voir l'offre

#3 Corsair TBT200 Tarif plus accessible

Tarif plus accessible Plusieurs ports en façade

Plusieurs ports en façade Thunderbolt 4

Thunderbolt 4 Un pratique port 2,5 GbE 8 Voir l'offre



Ce modèle de Kensington, à qui l'on doit le système antivol portant son nom, permet d'étendre la connectique de votre machine en proposant en façadeune entrée/sorite audio en mini jack 3,5 mm, un port USB-A délivrant 7,5W, ainsi qu'un lecteur de carte SD UHS-II.A l'arrière, outre le connecteur pour l'alimentation, vous trouverezprenant en charge jusqu'à deux moniteurs 4K à 60 Hz. Notons que le dock est également compatible USB4 et est livré avec un câble Thunderbolt 4 de 80 centimètres. Le dock Thunderbolt 4 Kensington est actuellement proposé à 200,89 euros, son prix le plus bas et un tarif raisonnable pour ce type de périphériques.