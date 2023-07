40€ de réduction sur le meilleur dock Thunderbolt 4 du marché

Dock Thunderbolt 4 CalDigit TS4

18 ports, 3 Thunderbolt 4, Power Delivery 98W, 2,5 GbE

#1 CalDigit TS4 18 ports

#2 OWC Thunderbolt Pro Dock

Un lecteur de cartes CFExpress
Un port 10 GbE pour des débits réseau important

#3 Corsair TBT200

Le successeur du déjà très bon TS3 Plus, revient en version Thunderbolt 4 et remporte notre comparatif des meilleurs docks Thunderbolt 2023.. J'utilise d'ailleurs personnellement avec bonheur quotidiennement le TS4 depuis sa sortie.Pour rappel, le dernier dock de CalDigit répond au doux nom de Thunderbolt Station 4 (ou TS4) et, ce qui sera suffisant pour la plupart des machines Apple, à l'exception des MacBook Pro 16 pouces lancés au galop et connectés à des périphériques gourmands en énergie.Vous pourrez également profiter de deux ports Thunderbolt 4 (15W), trois ports USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s (2 à l'arrière fournissant 7,5W, et un en façade fournissant 20W), cinq ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s (7,5W), trois ports audio en mini jack 3,5 millimètres (un combo en façade, ainsi qu'une entrée et une sortie à l'arrière), une sortie DisplayPort 1.4, un lecteur de cartes SD UHS-II et un lecteur de cartes microSD UHS-II,