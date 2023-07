Le catalogueur universel Peakto se dote d'une recherche conversationnelle (IA)

Un nouvel outil de recherche

CONFIGURATION / PRIX revus à la baisse

Version 1.8 :

[NOUVEAU] : Recherche conversationnelle : trouvez des images en utilisant une description de ce que vous recherchez. Prise en charge complète pour spécifier l'emplacement et les personnes dans les images.

[NOUVEAU] : Recherche d'images similaires : faites un clic droit sur n'importe quelle image pour "Rechercher des images similaires..." en fonction du contenu.

[NOUVEAU] : Panneau de suggestions de recherche : trouvez facilement des images avec les mêmes métadonnées que votre sélection.

[NOUVEAU] : Nouveau gestionnaire de médias pour ajouter des catalogues plus facilement et offrant de meilleurs aperçus du contenu du catalogue.

[NOUVEAU] : Meilleure intégration pour les workspaces applicatifs. Peakto n'affiche plus les fenêtres popping au premier lancement, mais ajoute les applications gérées dans la barre latérale avec un bouton "Ajouter" pour installer complètement l'intégration.

[AMÉLIORÉ] : Les sessions Capture One se trouvent désormais correctement dans le gestionnaire de médias.

[AMÉLIORÉ] : Meilleure barre d'outils avec des icônes plus propres. Nouvelle icône "Recherche conversationnelle".

[AMÉLIORÉ] : Nous avons amélioré l'annulation des tâches d'IA.

[CORRIGÉ] : Nous avons corrigé certains problèmes de cache pouvant entraîner des incohérences dans les visages et leur relation avec les images.

[CORRIGÉ] : Nous avons corrigé un bogue qui pouvait empêcher les albums d'être renommés.

[CORRIGÉ] : Nous avons corrigé plusieurs problèmes de rendu des icônes.

[CORRIGÉ] : Nous avons corrigé certains bogues de traitement qui pouvaient entraîner des retards ou des plantages.

[CORRIGÉ] : Nous avons corrigé la disponibilité de la période d'essai.

[CORRIGÉ] : Nous avons corrigé divers bugs plus petits.

Peakto Cyme Télécharger

Cette toute dernière fonctionnalité -dénommée Recherche conversationnelle- repose, comme on pourrait le supposer, sur une analyse des images par une intelligence artificielle.Ce mode permet ainsi d'accélérer et de faciliter lade ses dossiers pour trouver certaines photos en particulier. Pour cela, il suffit de décrire le contenu souhaité et Peakto se chargera d'aller les chercher et de proposer toutes les photos susceptibles de correspondre aux mots clés. Notons qu'il est également possible de moduler le champ et d'affiner ou pas la recherche.Optimisé pour les Mac M1, Peakto nécessite au minimum macOS 11 (Big Sur) ou une version ultérieure. Il est parfaitement compatibleIl est disponible dès à présent par abonnement ou en achat unique sur CYME.io et sur le Mac App Store.. Au delà, Peakto conserve son abonnement mensuel pour 9,99€ par mois et l'achat unique à 189€. En revanche, il propose une baisse de prix sur la formule annuelle qui passe de 99€ à 59€ !