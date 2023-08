John Warnock, le papa d'Adobe, disparait à l'âge de 82 ans

Comment deux ex de Xerox fondent Adobe

PostScript

Les deux hommes ont d'ailleurs vainement essayé de convaincre leur employeur de l'époque d'utiliser Interpress, comme langage d'impression. En 1982, ils quittent l'entreprise pour développer un langage similaire dans leur nouvelle entreprise, Adobe, et le commercialisent sous le nom de, puis il a partagé le rôle de président du conseil d'administration avec Geschke jusqu'en 2017. Après avoir démissionné de son poste de président, Warnock est resté membre du conseil d'administration.John Warnock est également le(qui sert à déterminer la surface cachée en matière d'infographie). Son travail lui a d'ailleurs valu des prix importants, dont la, mais aussi le(de l'IEEE Computer Society), la médaille de l'et le prixpour ses contributions à la science de l'information et des communications.