Apple, Pixar et Adobe s'unissent pour la création de contenus 3D

Ainsi(une filiale de la Linux Foundation) ont dévoilé aujourd'hui l'Alliance for OpenUSD, une institution créée afin de promouvoir la normalisation, le développement, l'évolution et la croissance de la technologiede Pixar !D’un premier abord, le nom n’a pas l’air très engageant. Mais le but est plutôt intéressant, notamment avec l’arrivée d’Apple dans le monde de la réalité virtuelle avec Vision Pro et la possibilité de créer du contenu 3D pour le cinéma.En effet, elle fait référence à l’USD,. Précisons que l’USD est pensé pour les échanges entre applications graphiques et est présenté comme efficace, adapté à des projets professionnels de toutes tailles.