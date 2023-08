Adobe Creative Cloud Etudiant/Enseignant à 169€ (-50% sur 1 an) et -32% sur l'offre standard

Adobe Creative Cloud Etudiant/Enseignant à 169€ (-50% sur 1 an)

L'offre en détail

• Vous obtenez après avoir acheté un code Échangez (code d'activation) dans la confirmation de commande. Ce peut être consulté à tout moment à nouveau dans votre bibliothèque Amazon Jeux- & logiciels personnels



• Visitez le site Adobe pour activer votre abonnement au Creative Cloud avec un code Échangez. Se il vous plaît noter que vous aurez besoin pour l'enregistrement et l'utilisation du produit, un ID Adobe que vous pouvez créer sur le site Web d'Adobe gratuitement



• Après l'activation, vous pouvez télécharger les applications dans le Creative Cloud du site d'Adobe et l'installer sur votre ordinateur



• Dans le cadre de Creative Cloud, Firefly avec IA générative complète les outils créatifs bien connus Photoshop et Illustrator, notamment avec le remplissage génératif dans votre image, des outils contrôlés par IA pour le recoloriage de vecteurs et l'édition et la génération de médias basées sur le texte.

Mais la Creative Cloud n'est pas donnée !, moins chères, certains ont besoin de la suite complète, qui est aujourd'hui en promo.Aujourd'hui, Amazon propose, vous pouvez l'utiliser sur toutes les plateformes (mais sans utilisation concurrentielle).