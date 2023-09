Comment faire une bonne capture d'écran d'une vidéo YouTube ?

Comment prendre une capture d'écran nette sur YouTube ?

Copier la cadre de la vidéo

Un outil pratique au sein de Chrome

Google vient officiellement d'ajouter une nouvelle option permettant de faciliter les captures d'écran de vidéos en haute définition et en excluant les éléments d'interface du lecteur.(ou un navigateur s'appuyant sur Chromium, comme Edge). Il faudra ensuite se rendre sur YouTube, mettre la vidéo en pause (cela marche sans, mais vous éviterez ainsi les captures floues) et faire un clic droit à deux reprises afin de voir apparaitre la nouvelle optionau sein du menu.Google illustre cette fonction sur son blog dédié énonçant 5 astuces pour les étudiants , maisSi Google indique que cela fonctionne sur n'importe quelle vidéo lue au sein de Chrome, cela n'est pour le moment effectif que lorsque le menu adéquat s'affiche au second clic droit, et donc principalement via YouTube.Attention,Pour l'utiliser, il faudra ensuite la coller dans un logiciel, comme Pages, Notes ou votre application de retouche préférée.