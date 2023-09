Pour son 15e anniversaire, Chrome s'offre un sympathique relookage

Un lifting de l'interface

Material You

Nouvel onglet

Personnaliser Chrome

Une navigation plus simple

Tous les signets

Rechercher sur cette page avec Google

ET la sécurité ?

Chrome puisse aider à identifier les extensions dans le magasin qui n'ont pas été récemment publiées

un navigateur rapide, fiable, sécurisé et facile à utiliser

, la précédente datant d'il y a cinq ans avec le thème Google Material. On y trouvera des recommandations personnalisées et des catégories inédites, comme les choix des éditeurs et les extensions alimentées par l'IA., avec des coins arrondis et un agrandissement de la partie supérieure du navigateur (onglets, Omnibox et barre de signets).On trouve également depour mieux compléter onglets et barre d'outils.Pour la customisation, il faudra partir de la page, cliquez surdans le coin inférieur droit. On pourra ainsi switcher entre un thème professionnel et un personnel, pratique si on n'a qu'un ordinateur pour les deux usages.Le panneau latéral gagne au passage de nouvelles fonctionnalités et abrite désormaiset notamment un outil inédit intituléCe dernier permet d'ouvrir un panneau affichant images et requêtes connexes, afin de proposer un accès plus rapide aux informations et aux outils de recherche au fur et à mesure de sa navigation. Enfin parmi les autres améliorations qui facilitent l'utilisation de Chrome,Du côté des extensions, justement,, permettant de faciliter la découverte d'extensions utiles, avec de nouvelles catégories d'extensions et des recommandations plus personnalisées.afin que, en violation des CGU ou potentiellement malveillantes. Dans le même ordre d'idée,a été mis à jour afin de protéger en temps réel et automatiquement en signalant les sites et fichiers dangereux.le but affiché de Google est de faire de Chrome