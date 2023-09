Une webcam sur support articulé pour les créateurs de contenu chez Logitech

Logitech Reach

300$ en précommande sur Indiegogo Entreprise

Pour ce nouveau produit, Logitech s'appuie sur un produit déjà au catalogue pour la partie webcam puisque. Ce modèle propose un port USB-C, deux microphones, et se dote d'un capteur capable d'enregistrer en 1080p à 60 images par seconde. Le logiciel permet d'accéder à d'autres fonctionnalités, comme la reconnaissance faciale, le cadrage via l'IA, la stabilisation d'image, l'enregistrement de vidéos à la verticale, la capture audio en stéréo ou en double mono, des effets, l'incrustation de texte en temps réel, la mise au point intelligente et l’exposition automatique.La Logitech Reach se distingue bien évidemment par, ou toute personne souhaitant montrer des objets ou des activités en vidéo. L'appareil se place sur le bureau sur un pied, mais il sera également possible d'opter pour une pince.Si la StreamCam affiche un tarif officiel de 159 euros, elle se trouve assez facilement en promotion pour nettement moins (106,69 euros actuellement). Si le bras articulé à l'air bien pensé avec des mouvements simplifiés, il sera peut-être possible de faire des économies en optant pour un pied tiers, surtout si vous conservez toujours la même configuration. En effet,(399 dollars une fois la campagne arrivée à son terme).