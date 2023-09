Un adaptateur 2,5 GbE en USB-C chez Sonnet pour doubler vos débits

Un adaptateur 2,5 GbE en USB-C chez Sonnet

Une solution compacte et accessible

Sonnet présente aujourd'hui le Solo2.5G USB-C to 2.5 Gigabit Ethernet Adapter(ouf),. En effet, si certains Mac, comme le Mac mini (en option), le Mac Studio (de base), ou le Mac Pro disposent de port 10 GbE, ce n'est que rarement le cas des autres appareils, dont les Mac portables qui s'en tiennent désormais au Wi-Fi.Si certains docks Thunderbolt (vous pouvez consulter notre sélection afin de choisir celui qui vous convient le mieux) disposent d'un port 2,5 GbE, voire 10 GbE (assez rares),Si le nombre de ports de votre appareil vous suffit et que ce dernier dispose d'un port USB-C,(hors frais de port et de douane)et se rangera facilement dans un sac pour se connecter au réseau en filaire si l'occasion se présente en déplacement. L'adaptateur propose un port RJ45 femelle, supporte le standard NBASE-T, est alimenté par la machine hôte et ne nécessite aucun pilote.Attention toutefois, l'utilisation de ce genre d'adaptateur peut avoir un impact sur l'utilisation des ressources CPU du Mac , mais cela devrait passer inaperçu sur des machines modernes. L'adaptateur ne semble pas encore disponible sur notre territoire mais