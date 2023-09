Les SSD compacts et rapides de Crucial à leur meilleur prix (2To à 110€) !

Le Crucial X8 1To à 68€, 2 To à 110€

Le spécialiste de la mémoire et du stockage Crucial (appartenant à Micron) propose avec le X8(grâce à un modèle NVMe embarqué) et se place donc dans le segment performance. Pour obtenir des débits plus élevés il faudra passer au Thunderbolt 3/4, comme avec le très bon X5 de Samsung , mais à difficile à se procurer actuellement et à un tarif bien supérieur.Le X8 est compact (11 x 1.15 x 5.3 cm) dispose d'une robe noire élégante et pourra résister à une chute d'une hauteur de 2 mètres ainsi qu'à des températures extrêmes.Si vous préférez les nouveaux modèles X9 Pro et X10 Pro (ce dernier est en USB 3.2 Gen2x2 à 20 Gb/s, qui n'est pas géré par les Mac actuels), ils profitent également de promotions, mais les tarifs restent un peu plus élevés.