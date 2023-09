macOS Sonoma est disponible en version finale !

. Cette nouvelle mouture apporte quelques changements esthétiques comme les écrans de veille inspirés de l'Apple TV, des widgets interactifs sur le bureau, de nouvelles fonctions et réactions pour les visioconférences, des améliorations pour Safari dont les pratiques profils, la possibilité de placer un site dans le dock en tant que web App, des nouveautés pour Messages afin d'être raccord avec iOS et iPadOS, la gestion améliorée des PDF, ou encore un mode Jeu optimisant les performances., ainsi que notre article dédié dressant la liste des nouveautés et détaillant les fonctions inédites de cette nouvelle itération de macOS. Attention, certaines nouvelles fonctionnalités sont réservées au Mac équipés d'une puce Apple Silicon.