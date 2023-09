Comment activer les widgets sur le bureau de macOS Sonoma

Les widgets sur le bureau de macOS Sonoma

Puisque macOS est un système parfaitement mûr, ce qui n'empêche pas quelques bugs persistants, et qu'Apple le fait évoluer chaque année,. Apple peaufine encore un peu plus son système cette année, et une des grandes nouveautés est. Cet ajout peut toutefois être intéressant, afin de contrôler vos équipements de domotique, écouter de la musique, et bien d'autres choses directement depuis le bureau.Pour mettre en place ces fameux nouveaux widgets, vous pouvez(ou Control+Clic). Il sera également possible de les faire glisser depuis le Centre de Notifications.Une fois cela fait, il vous suffira de choisir parmi les widgets proposés qui seront. Il sera ainsi possible de placer des widgets de plusieurs tailles à différents endroits sur le bureau (unemontre ou vous pouvez placer le widget, et il faut parfois insister en déplaçant un peu la fenêtre du widget pour certains emplacements), y compris sur plusieurs moniteurs si vous en êtes équipé.Si vous avez un iPhone à proximité de votre Mac,, avec la possibilité de choisir entre ceux du Mac ou de l'iPhone en haut à droite de chaque section.Une fois votre sélection effectuée, vous pourrez vous rendre dans les Réglages Système afin de, en sus de ceux du Mac via Continuité.Vous pourrez ensuite opter pour le style du widget(par défaut), ceci afin de les faireet vous aider ainsi à ne pas vous focaliser sur les widgets lorsque vous lancer une application.Il sera également envisageable de prendre la main afin. Cette nouveauté reste agréable et totalement optionnelle si vous n'en avez pas l'utilité. Personnellement, j'aime assez le widget pour les différents appareils d'HomeKit, permettant par exemple d'allumer et d'éteindre les lumières et prises connectées d'un clic, ou encore celui affichant le niveau de batterie de mes différents appareils.