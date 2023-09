Envie d'un écran OLED ? Le Corsair Xeneon 27" à son prix le plus bas !

Pourquoi choisir un moniteur OLED ?

Corsair Xeneon 27QHD240 OLED

(pour Organic Light-Emitting Diodes ), comme des noirs profonds grâce aux diodes auto-émissives (les pixels émettent leur propre lumière et ne sont pas éclairés par des LED placées derrières), qui peuvent, contrairement aux dalles LCD, s'éteindre complètement, ce qui implique des noirs intenses (et non gris), un contraste agréable, une très bonne réactivité (parfaite pour le jeu vidéo), une meilleure uniformité et un meilleur angle de vision.Au rayon des désavantages par rapport au LCD, l(les constructeurs proposent plusieurs fonctionnalités pour réduire ce risque) et une luminosité qui reste souvent plus faible que sur les LCD performants (sur ce point également, l'OLED s'améliore très rapidement et les derniers modèles proposent désormais une luminosité importante).Le Corsair Xeneon 27QHD240 OLED propose, une luminosité atteignant 1 000 nits en pic, un taux de contraste de 1 500 000:1, un temps de réponse de 0,03 ms, une compatibilité AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, ainsi qu'une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 à 98,5%.(il faut sortir pas moins de 1290 euros pour une RTX 3080, et 1849 euros pour une RTX 4090).L'ergonomie n'a pas été oubliée avec la rotation de 90°, l’inclinaison à 22°, la hauteur réglable sur 100 mm, ou encore l’option de montage sur un bras d’écran via le support VESA, et