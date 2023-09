macOS Sonoma : comment savoir si le Mode Jeu est activé ?

macOS Sonoma : qu'est-ce que le mode jeu ?

réduire la latence d'entrée et la latence audio pour les accessoires sans fil comme les manettes de jeu et les AirPods.

Comment l'activer ?

Le nouveau Mode Jeu fait son apparition au sein de macOS Sonoma et permet de réduire la latence d'entrée et la latence audio pour les accessoires sans fil comme les manettes de jeu et les AirPods, tout en doublant le taux d'échantillonnage du Bluetooth. Attention toutefois, le Mode Jeu de macOS Sonoma est réservé aux Mac équipés de puces Apple Silicon. Les Mac Intel, même ceux disposant d'un GPU AMD dédié parfois plus puissant que ceux des puces Apple, sont laissés sur le bord de la route. Il n'y aura rien de spécial à faire pour activer le Mode Jeu. En plaçant votre souris en haut à droite de l'écran, vous pourrez voir une nouvelle icône en forme de manette. En cliquant sur ce nouveau menu, vous pourrez vérifier que le mode Jeu est bien activé, si vous voulez laisser la puissance allouée de base par le système aux tâches de fond. Il ne reste plus qu'à avoir un épais catalogue de bons jeux sur notre plateforme. Au travail Apple, sort le chéquier !