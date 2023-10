Un PC dans le cloud pour moins de 10€/mois chez Shadow

Un PC basique dans le cloud pour 9,99€/mois

En sus de ses formules habituelles permettant de jouer, Shadow, le service français de Cloud computing ,dévoile. L'offre Essential permet ainsi d'accéder à une machine dotée d'un processeur Intel Xeon à 4 cœurs, de 4 Go de RAM (cela reste un peu juste), de 256 Go de stockage (offre de lancement, le stockage sera ensuite réduit à 128 Go, sauf à payer davantage pour en ajouter) et d'une connexion offrant 1Gbps en download et 100 Mbps en upload.Shadow indique qu'il s'agit de. Cet abonnement peut s'avérer intéressant pour certains utilisateurs ou professionnels qui pourront alors travailler sur des logiciels peu exigeants depuis n'importe quelle machine, que ce soit un Mac, un PC, un iPad, un iPhone, ou encore un périphérique Android.La firme propose également deet met l'accent sur la sécurité puisqu'aucune donnée n''est stockée en local sur la machine de l'utilisateur (sauf à les télécharger bien évidemment).Pour rappel, l'offre de base de Shadow, et la formule Power d'une machine avec 28 Go de RAM, un CPU AMD Epic 8 cœurs et une RTX 3070 Ti pour 49,98 euros par mois.