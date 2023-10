Shadow piraté, des données utilisateur dans la nature

Shadow victime de pirates

Que s’est-il passé ?



A la fin du mois de septembre, nous avons été victime d’une attaque de type ingénierie sociale ciblant un de nos employés. Cette attaque hautement sophistiquée a débuté sur la plateforme Discord par le téléchargement d’un malware sous couverture d’un jeu sur la plateforme Steam, proposé par une connaissance de notre employé, elle-même victime de la même attaque.



Notre équipe de sécurité a immédiatement pris les actions nécessaires. Malgré nos actions, l’attaquant a pu exploiter l’un des cookies dérobés pour se connecter sur l’interface de gestion d’un de nos fournisseurs SaaS. Grâce à ce cookie, désormais désactivé, l’attaquant a su extraire, via l’API de notre fournisseur de SaaS, certaines informations privées vous concernant.



Les informations concernées sont votre nom, prénoms et l’email, votre date de naissance, l’adresse de facturation et la date d’expiration de votre carte bancaire. Il est important de préciser qu’aucun mot de passe ni aucune donnée bancaire sensible n’ont été compromis.



Quelles mesures avons-nous prises ?



Dès la découverte de cet incident, nous avons pris des mesures immédiates pour sécuriser nos systèmes et avons pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de futurs incidents. Nous avons également renforcé les protocoles de sécurité que nous appliquons avec l’ensemble de nos prestataires SaaS. Enfin, nous allons faire évoluer nos systèmes internes pour rendre inoffensifs les postes de travail compromis.

Vigilance de mise

Que pouvez-vous faire ?



Suite à cet incident, soyez très vigilant quant aux emails que vous recevez, car ils pourraient s’agir de tentatives de phishing. De manière générale, pour l'ensemble de vos comptes, nous vous conseillons de vous protéger en mettant en place des authentifications multi facteurs ("MFA").

