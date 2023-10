Un numéro collector de "Technosaures" spécial 40 ans du Macintosh

"Technosaures" spécial 40 ans du Macintosh

40 ans de Macintosh ! Comment est né le projet Macintosh chez Apple ? Qui a initié le projet ? Comment Steve Jobs reprendra la main en début 1981 et va totalement repenser le futur micro-ordinateur et construire le Macintosh de janvier 1984 ?

Jef Raskin lance de le projet Annie (Macintosh) dès 1978. Mais c'est véritablement en début 1980 que le projet se développe.



Steve Jobs arrive début 81 après avoir été viré de l'équipe Lisa. Il prend rapidement la direction de l'équipe, au grand dam de Raskin. Quelle est la vision de Jobs pour le Macintosh ? Pourquoi et comment il veut des artistes de la technologie pour créer un ordinateur ?

Le sommaires complet

2 / Édito : les 40 ans du Macintosh

4 / Chronologie du projet Macintosh - partie 1

12 / Chronologie du projet Macintosh - partie 2

20 / Hardware et design

Design hardware 1979-83

Tableau des évolutions matérielles (1979-83)

Design du Macintosh

Clavier & souris : entre héritage et spécificités

AppleBus & AppleTalk

1984-1985: la difficile succession Susan Kare : au cœur de l'identité visuelle du Macintosh

Lisa vs Macintosh : simplicité et cohérence

Le langage visuel : l'importance artistique

La quête du SCSI (1983-1985)

64 / Système & logiciels System & Finder: un développement difficile et (très) long

À la recherche du multitâche perdu

MFS et HFS: la problématique du système de fichiers

Comment développer des logiciels ?

Bill Atkinson au cœur de l'interface graphique

MacAuthor alias MacWrite

Macintosh Office et le publishing desktop

84 / Marketing

Décembre 1983: lapparition du Macintosh

Vendre le Macintosh

24 janvier 1984

Lisa 2 : une gamme perdue d'avance

94 / La fabrication du Macintosh

96 / Quelques accessoires

100 / L'accord Apple - Microsoft du 22 novembre 1985

102 / Et les jeux?

104 / Léquipe Macintosh 1979-1984

110 / Épilogue: futur et errements (1985-1990)

116 / Bibliographie principale

