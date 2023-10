L'émulation d'amplis basse Ampeg SVX 2 gratuite pour Halloween (valeur 119€)

SVX 2 : l'émulation d'amplis Ampeg est gratuite

Le SVT-810E d'Ampeg est bien de la partie

Comment en profiter gratuitement

AmpliTube 5 CS est disponible gratuitement

. Si l'absence de licence ne permet pas à l'éditeur de citer la marque,, utilisés à raison par de nombreux bassistes amateurs comme professionnels. Les noms sont d'ailleurs assez proches pour ne pas se tromper puisque ce pack vous permettra de jouer sur les têtes SVX-15N, SVX-4B et SVX-VR, ainsi que sur les corps SVX-115, SVX-212AV et SVX-810A., ce pack vous permettra égalementaka le corps Ampeg SVT-810E (et ses variantes vintages 810AV et Heritage) contenant 8 haut-parleurs de 10 pouces. Par expérience, ce corps couplé à une tête SVT-CL (40 kg et 300W) à lampes est largement capable de faire se détacher des bouts de murs (true story), mais ses 63,5kg se font bien sentir, particulièrement dans les escaliers des salles de concert.Pour en profiter,, avant de retrouver le logiciel au sein de l'application IK Product Manager.AmpliTube 5 est disponible sur le site officiel d'IK Multimedia à partir de 179,99 euros pour la version SE, 359,99 euros pour la version de base, et 419,99 euros pour l'itération Max.. L'application nécessite une machine avec un processeur Intel Core 2 Duo, 4 Go de RAM, macOS 10.10 minimum et 3 Go d'espace de stockage libre.