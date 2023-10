Des écrans 4K design et Thunderbolt conçus pour les Mac chez BenQ

BenQ : des moniteurs 4K design adaptés aux Mac

La gamme DesignVue de BenQCes deux écrans proposent un design sobre et élégant avec un pied en aluminium d'une teinte gris sidéral qui s'accordera avec votre machine, et des bordures très fines. Voilà des moniteurs qui ne jureront pas sur votre bureau aux côté d'un Mac, ce dont ne peuvent pas se targuer tous les modèles du marché.La présence de deux ports Thunderbolt 3 permettra non seulement de connecter votre Mac et de l'alimenter, mais également de profiter des ports USB intégrés à l'écran et de pouvoir connecter un second moniteur si vous en avez besoin,L'ergonomie est également soignée, permettant de trouver la position adéquate en quelques secondes.Les moniteurs PD3220U et PD2725U peuvent alimenter le Mac respectivement à 85W et 65W, ce qui sera suffisant pour la plupart des usages. Il est très confortable de pouvoir ainsi connecter son Mac avec un seul câble et de pouvoir travailler sans avoir à penser à prendre impérativement le chargeur.Il n'y. a rien de plus désagréable que de ne pas retrouver sur son moniteur la qualité d'affichage et le rendu des couleurs dont vous avez l'habitude sur votre Mac. BenQ a travaillé sur ce point afin de pouvoir offrir, et permet d'obtenir des couleurs cohérentes sur les deux écrans afin de pouvoir travailler sereinement, le tout sans avoir à calibrer les appareils.comme la sélection rapide des espaces colorimétriques et modes d'affichage, la prévisualisation d'un document en différents formats avant impression, ou encoreLes deux moniteurs sont livrés avecdisposant d'une molette qui fait également office de joystick à 4 directions, et de 5 boutons. Cela permet de, offrant un confort réellement appréciable au quotidien.Ce petit accessoire est fort pratique puisqu'il permettravia les 3 boutons personnalisables. Par défaut, ces boutons permettent de passer rapidement d'un espace colorimétrique à l'autre. Si vous naviguez souvent dans le menu de votre moniteur, c'est un plus très agréable, offrant une expérience utilisateur agréable, que ce soit par leur design sobre qui s'accorde avec nos machines de prédilections, grâce à l'ergonomie soignée et la pratique télécommande, ou encore le soin apporté aux dalles 4K et l'offre logicielle permettant de retrouver un affichage cohérent entre votre Mac et votre moniteur. Avec le temps passé devant un écran quotidiennement, choisir un modèle qui correspond parfaitement à ses besoins est plus qu'important, et ses moniteurs répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs Mac.