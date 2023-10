Pourquoi Apple a-t-elle intérêt à présenter de nouveaux Mac M3 cette nuit ?

Que pourra bien dévoiler Apple ?

Un contexte économique peu favorable

L’enjeu des résultats trimestriels

Depuis quelques détails ont filtré, contribuant à créer une. Une invitation sombre et bicolore , un horaire complètement inhabituel, une réunion hyper sélect à New York… Que pourra bien annoncer Apple ce soir ? Aux dernières rumeurs, il est bien sûr question de laqui pourraient équiperOn a quand même(non, ce n’est pas en lien avec Halloween même si le titre est évocateur). Presque une impression de rush ? Pourtant, Apple est connue pour sa grande organisation et ses discours policés. Tout est savamment orchestré et il est(surtout qu’elle a du être pré-enregistrée). Toutefois, il n’est pas totalement exclu qu’elle ait décidé deA la Toussaint 2022, la firme californienne avait du faire face à un imprévu sanitaire et social : laen Chine, plus précisément dans son usine de Qanta, ce qui avait entrainé une suspension de la production des MacBook Pro 14 et 16 pouces M2. Ces derniers -qui auraient du sortir en décembre- avaient été reportés début 2023. De même, la firme avait du faire face à une, impactant la disponibilité des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max à la pire période : les fêtes de fin d’année.. Pire encore si l’on en croit les derniers avis des analystes : Counterpoint, Canalys, Strategy Analytics… Dans un contexte économique peu favorable entre inflation, crise, et bien sûr conflits armés, les foyers consomment beaucoup moins.(ou plutôt leur absence) : le dernier MacBook Air 15 pouces M2 en est la triste illustration. A peine sorti, qu’il est déjà en promotion, Cupertino peinant apparemment à le vendre…Comme toutes les firmes, Apple devra donc tenir.. Au terme de son exercice octobre 2021-septembre 2022, Apple avait affiché un chiffre d’affaires de 394,3 milliards de dollars et engrangeait un bénéfice de 99,8 milliards de dollars.L'an dernier, après un trimestre en baisse,avec 11,508 milliards de dollars (contre 9,178 milliards de dollars en 2021, soit +25,39%). Mais l’année ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu, affichant des baisses constantes. Au dernier trimestre, les résultats d’Apple n’ont pas affiché le même optimisme que Tim Cook, avec un CA en baisse de 1,4% et des Mac en franche dégringolade de 7,34%.