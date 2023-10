Apple pourrait-elle glisser un iPad pendant la keynote ?

Un étrange dépôt en Chine

Aucun nouvel iPad en 2023 ?

La semaine dernière,, y compris les derniers MacBook Pro 14 16 , le Magic Keyboard pour Mac et l' iPad mini Or, ces dernières ont déjà été déposées dans la base de données en 2021 ou plus tôt, et normalement ne devraient pas faire l’objet d’un second enregistrement. Certains de nos confrères américains se demandent si ces derniers peuvent signifierPar comparaison, juste avant le lancement de l' Apple Watch Series 9 , les batteries de l' Apple Watch Series 8 avaient été à nouveau soumises sur la même base de données réglementaire. Mais en définitive, elles avaient fini par être utilisées pour la Series 9.Pour le moment, Apple n’a rafraîchi aucune de ses tablettes cette année. Si cela est compréhensible au niveau de l’iPad Pro (dont le cycle de renouvellement est généralement de 18 mois, le dernier étant sorti il y a tout juste un an), il semble peu habituel pour la firme de ne proposer aucun iPad cette année.