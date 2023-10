De nouveaux MacBook Pro à la fin du mois ? M3 ou simple "refresh" ?

De nouveaux Mac dans quelques jours ?

Scénario 1 : l'arrivée attendue des M3

Scénario 2 : un "refresh" de la gamme actuelle

Les rumeurs couraient depuis quelque temps sur l'éventuelle sortie de nouveaux Mac avant la fin de l'année. Après les prédictions de certains leakers bien informés, puis des affirmations contraires par d'autres, le journaliste souvent bien informé de Bloomberg, Mark Gurman, semble désormais sûr de lui, au point de donner une date assez précise . Selon lui, AppleL'homme ayant le meilleur historique de prédictions avérées, et bien qu'il ne soit pas infaillible, nous ne pouvons qu'accorder une oreille attentive à cette affirmation.Les bruits de couloir évoquent. Pour l'iMac, les choses sont plus simples étant donné que cette machine n'a pas évolué depuis la sortie des versions M1 en 2021, le simple passage à la puce de dernière génération serait déjà intéressant.. Nous pouvons donc nous attendre à deux scénarios, l'un étant nettement plus réjouissant que l'autre. En gros, deux salles, deux ambiances.Il est tout à fait envisageable qu'Apple renouvelle ses MacBook Pro,(ces machines étaient d'ailleurs arrivées un peu en retard, certainement à cause de la pénurie de composants et des difficultés pour les chaines d'approvisionnement). En effet, ceux qui se sont offert les dernières itérations de MacBook Pro Intel le savent bien,(une fournée en octobre 2016, puis une autre en juin 2017, soit moins d'un an entre les deux).. Cela permettrait de relancer des ventes qui font un peu grise mine du côté des Mac, mais pourrait également être frustrant pour certains clients de la marque. D'un autre côté, Cupertino changerait alors de méthode pour ses puces Apple Silicon, qui sont habituellement d'abord dévoilées en version de base, avant d'être déclinées en version plus puissantes (sauf si Apple sort également l'iMac M3, avec une présentation simultanée de presque toute la gamme de puces, l'exception de l'Ultra). A titre d'exemple,Bien que cette possibilité soit plus enthousiasmante, aucune fuite ne laisse penser que les puces M3 Pro et M3 Max sont déjà prêtes pour une production de masse, etSi les MacBook Pro M3 ne sont pas encore sur les starting blocks,é, qui serait moins apte à faire vibrer les geeks avides de technologie que nous sommes, mais également porteuse d'une mauvaise nouvelle : l'arrivée d'un simple rafraîchissement de la gamme actuelle. Ainsi, si Apple conserve les puces M2 Pro et M2 Max,Alors,Les rumeurs évoquent l'arrivée d'et surtout mise à profit afin d'augmenter l'autonomie. Cette évolution serait intéressante, mais de là à soulever les foules... Il faut donc autre chose.Bien qu'il semblerait étrange qu'Apple retouche en profondeur sa puce M2, certains seraient ravis de disposer de la puce U2, du Thunderbolt 5 ou encore du Wi-Fi 7.Les MacBook Pro débutent à 2399 euros avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui reste faible face à la concurrence et aux tarifs pratiqués. Cela toucherait évidemment à la sacro-sainte marge confortable, mais permettrait également peut-être de faire passer plus facilement la pilule. Notons que sur ce point,, puisqu'elles sont encore proposées en 2023 au catalogue avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Moyen Âge.Quoi Qu'il en soit,. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics ou de vos rêves les plus fous dans les commentaires ci-dessous.