Les nouveaux écrans Dell UltraSharp passent au 120Hz

Des moniteurs Dell UltraSharp en 120Hz

Du confort et du gaming

Avec les nouveaux écrans Dell UltraSharp,. En effet les deux modèles 27 pouces U2724DE (Thunderbolt Hub) et U2724D s'en tiennent à du 2 560 x 1440 pixels, là où les 24 pouces U2424HE (Hub USB-C) et U2424H sont en 1 920 x 1080 pixels. Tous les modèles disposent d'une dalle IPS avec un taux de rafraîchissement atteignant 120Hz, contre 60Hz pour la génération précédente.Evidemment,, à l'image des MacBook Pro 14 et 16 pouces ProMotion. Les deux modèles en 27 pouces sont les premiers écrans du marché à obtenir la certification cinq étoiles pour le confort oculaire. Il s’agit d’une nouvelle norme développée par TUV Rheinland, l’un des principaux fournisseurs de services de tests professionnels et indépendants à l’échelle mondiale.Un capteur de lumière ambiante intégré détecte légalement es conditions d’éclairage ambiant afin d'ajuster automatiquement la luminosité de l’écran et le réglage des couleurs. Les modèles 24 et 27 pouces Thunderbolt et USB-C délivrent également 90W à la machine hôte et permettent de profiter d'un port 2,5 GbE.