8 Go de RAM sur un Mac en valent 16 sur un PC, selon Apple

Selon Apple 8 = 16

une préoccupation majeure

Comparer notre mémoire à celle d'un autre système n'est en réalité pas juste, en raison du fait que nous avons une utilisation très efficace de la mémoire, que nous utilisons la compression de la mémoire et que nous avons une architecture de mémoire unifiée.



En fait, 8 Go sur un MacBook Pro M3 sont probablement équivalents à 16 Go sur d’autres systèmes. Il se trouve que nous pouvons utiliser beaucoup plus efficacement cette quantité de mémoire. Et donc ce qui serait juste, c'est de demander aux gens de venir lancer leurs tâches habituelles sur ces systèmes, et je pense qu'ils obtiendront des performances incroyables. Si vous regardez les données brutes et les capacités de ces systèmes, c’est vraiment phénoménal. Et c’est ici que je pense que les gens doivent voir au-delà des spécifications, aller réellement au-delà des capacités et écouter les personnes de confiance comme vous qui ont réellement utilisé les systèmes.



Les gens doivent regarder au-delà des spécifications et comprendre comment cette technologie est utilisée. C'est le vrai test.

Oui, mais non

. En effet, difficile de penser immédiatement aux professionnels (qui peuvent d'ailleurs couvrir un large panel d'activités, du fleuriste au gymnaste, en passant par un ingénieur du son au studio Skywalker Sound) lorsque l'on évoque les AirPods Pro , pour ne citer que cet exemple.Pour revenir aux affirmations d'Apple, voici ce qu'a indiqué Bob Borchers, chapeautant le service marketing (étonnant) mondial d'Applecomme étantau cours d' une interview filmée publiée sur BiliBili S'il est vrai que la gestion de la mémoire par Apple est très performante, et que de nombreuses machines sur un autre système jetteraient l'éponge plus tôt avec seulement 8 Go de RAM,, comme la simple navigation sur de très nombreux onglets (on vous voit ceux qui ne les ferment jamais). De même, si vous lancez simultanément des tâches sur des logiciels (comme ceux d'Adobe par exemple, connus pour être assez gourmands en mémoire) sur deux Mac équipés de 8 et 16 Go, vous verrez que les résultats sont souvent à l'avantage de celle embarquant le double de RAM et parfois très nettement.Autre point important, la mémoire unifiée est commune au CPU et au GPU, impliquant que, là où d'autre machine disposent de GPU dotés de mémoire dédiée. Cela peut-être également vu comme un avantage car aucun PC ne peut disposer d'autant de mémoire vidéo que certains Mac peuvent en allouer (par exemple avec 128 Go de mémoire unifiée), mais avec 8 Go en tout, c'est une autre histoire.Vu le tarif de la mémoire actuellement et celui des machines d'Apple,. C'est d'autant plus dommage lorsque l'on voit le prix des options, que la quantité de RAM ne peut pas être étendue par la suite, et que cette machine ne dispose en parallèle que de 512 Go de stockage. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur la question dans les commentaires ci-dessous.