Apple présente les nouvelles puces M3, M3 Pro et M3 Max !

Monstrueusement rapide

M3, M3 Pro et M3 Max : des progrès pour les GPU

La partie CPU n'est pas oubliée

Johny Srouji lance cette présentation sur les chapeaux de roues(une première pour une puce d'ordinateur) et en mettant particulièrement l'accent sur les progrès accomplis sur le GPU.Les nouvelles puces Apple profitent désormais, une technique permettant d'obtenir un rendu de la lumière plus réaliste et nécessitant de la puissance pour un calcul en temps réel dans les jeux, à l'image de l'A17 Pro des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max Apple présente une nouvelle génération pour les cœurs performants et efficients,, le tout avec une consommation énergétique maitrisée (consommant jusqu'à 4x moins qu'Intel, petit clin d'œil à son ancien partenaire) et un Neural Engine 15% plus performant ainsi qu'un Media Engine optimisé avec la prise en charge du décodage de l'AV1.Le M3 dispose de(4 performants et 4 efficients),. Le M3 Pro embarque, là où(12 performants et 4 efficients), le tout avec jusqu'à 128 Go de RAM.