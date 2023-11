Black Friday FlexiSpot : des réductions exceptionnelles à saisir sur les bureaux assis-debout

Opérations spéciales

Recevez votre commande gratuitement

Heure de l'événement : Du 24 au 27 novembre à 0h00 CET



Pour participer : Au total, 60 commandes payées avec succès (les 30 premières après 0h00 CET le 24 novembre, les 5 premières après 0h00 CET les 25 et 26 novembre respectivement, les 10 premières après 0h00 CET le 27 novembre et les 10 premiers membres après 21h00 CET le 27 novembre) seront gratuites. Cela dépend de l'heure de l'e-mail de confirmation de la commande.



Annonce des commandes gratuites : Les clients ayant gagné des commandes gratuites seront informés par e-mail dans les 24 heures suivant la fin des commandes gratuites de la journée.



Pour en savoir plus : FlexiSpot Black Friday 2023

Vente flash à 1€

Heure de l'événement : du 24 au 27 novembre à 10h00 CET



Principe : le produit à 1€ change tous les jours ; uniquement 5 pièces par jour, disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi.



Pour en savoir plus : FlexiSpot Black Friday 2023

Promotions avant l'heure

MAC4EVER12

Nos tests des produits FlexiSpot

Test du bureau assis-debout FlexiSpot E7

Test du bureau assis-debout FlexiSpot Q8 et de la chaise ergonomique BS11 Pro

