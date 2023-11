Une webcam 4K ultra compacte par d'anciens employés d'Apple

Petit retour sur l'Opal C1

Petit rappel, en septembre 2021, la jeune société Opal présente son premier produit, une4K, en pleine crise sanitaire mondiale, c'est un joli coup. Répondant au doux nom d'Opal C1, la webcam embarque un capteur Sony ouvrant à ƒ/1.8, doté d'une optique à six éléments, capable de fournir des enregistrements vidéos avec une définition de 4056 x 3040 à 60 images par seconde, le tout en captantselon le constructeur. Opal la compare très favorablement aux webcam des MacBook et montreEn sus de cette optique de qualité,(beamforming) afin de réduire le bruit environnant et mettre en avant la voix de l'utilisateur. La firme dote sa caméra d'une puce Trillium personnalisée en interne capable de traiter 4 000 milliards d'opération par seconde qui est épaulée pour le traitement vidéo par une puce fournie par Intel. Une application dédiée permettant de gérer la balance des blancs, la luminosité, et d'améliorer le rendu grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle.Petit souci, avec ces caractéristiques alléchantes, et on la retrouve alors surtout sur les écrans des influenceurs.Avec sa nouvelle webcam Tadpole, la firme veut certainement proposerEn effet, l'image estselon le constructeur avec un capteur 48 mégapixels Sony IMX582 EXMor RS ouvrant à ƒ/1.8, offrant un champ de vision à 70°, et également doté d'une optique à six éléments, le tout dansaffichant des mensurations de 3,5 x 4,5x 2 cm pour seulement 45 grammes sur la balance.La Tadpole dispose d'un câble USB-C inamovible et. Le format de la pince semble toutefois trop petit pour utiliser la webcam sur un écran externe, ce qui pourrait lui jouer des tours.Autre avantage pour la firme, la Tadpole est compatible Mac et PC Windows, contrairement à sa devancière. Reste à savoir si ce tarif plus doux et ce format compact seront suffisants pour séduire de nombreux clients.