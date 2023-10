Une énorme webcam 4K pour booster les visioconférences chez Creative

Creative Live! Meet 4K

Télécommande et suivi du sujet

Malgré son format imposant (97,8 x 97,8x 254,5 mm pour 734g sur la balance), Creative utilise tout de même le terme webcam pour cette nouvelle Live! Meet 4K. Cette caméra USB-C embarqueun angle de vision très large de 115°, un zoom numérique 7x, le tout avec une balance des blancs et une exposition qui e régleront automatiquement.La nouvelle venue propose égalementPour leur rendre la pareille, la Live! Meet 4K dispose également de 4 microphones MEMS permettant de capter les voix à 360°.L'appareil est livré avec une télécommande permettant degrâce à un algorithme d'apprentissage automatique, ou le déplacement dans l'ïmage en mode zoom. Certaines de ces fonctions seront également accessibles via un panneau de contrôle sur le dessus de la caméra.Les utilisateurs de Windows bénéficieront en sus de la suite logicielle SmartComms Kit permettant un réglage automatique du gain pour les microphones, le mode NoiseClean-out pour éliminer les bruits de fond indésirables et la détection automatique de la voix via la fonction VoiceDetect. Dans la boîte vous trouverez un câble USB-C vers USB-A de deux mètres. La Live! Meet 4K de Creative est d'ores et déjà disponible sur le site officiel du constructeur