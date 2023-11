Le MacBook Pro M2 Pro 16/1To à 560€ de moins que le M3 Pro

Le MacBook Pro 14" M2 Pro 16/1To à 2439€

Comme vous avez pu le lire dans notre test , le bond en puissance reste assez contenu cette année sur le M3 Pro par rapport à la génération précédente. Si vous n'avez pas besoin de l'accélération matérielle du ray tracing et du mesh shading,Pour 2439 euros, la boutique de produits reconditionnés par Apple propose le MacBook Pro 14 pouces en Gris Sidéral et Argent, doté d'Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.