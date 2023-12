Photomator améliore sa gestion des photos HDR

meilleur import des Smart HDR depuis macOS

C‘est en effet, avec uneque Pixelmator fait évoluer son application de retouche photo phare.Par exemple, lors du partage de photos depuis macOS (avec Smart HDR), et de l'annulation des modifications sur iPhone ou iPad, des artefacts pouvaient apparaître sur la photo ou l’application pouvait crasher.Désormais,après avoir apporté ou supprimé des modifications. Il n’y aautour de la sélection, lors de l'inversion des calques du masque de pinceau et de la peinture sur la toile. Idem lorsqu'un appareil était laissé sans activité dans Photomator. Enfin, dans certains cas, lors du basculement entre les applications sur iPad, la barre d'état devenait temporairement invisible, ce qui n’est plus le cas.Notons que pour l’annonce des, Apple a indiqué au sujet de Photomator que. Il intègre une vaste collection d'ajustements de couleurs, des sélections automatiques exploitant l'IA, la compatibilité avec plus de 650 formats d'image RAW.L’IA est mise à contribution pour, augmenter la résolution tout en conservant des détails et de la netteté, supprimer le bruit généré par l'appareil et les artefacts de compression avec une fonction utilisant Core ML. Elle est utilisée pour renforcer la qualité des photos avec la fonctionnalité de suppression du banding, ou encore améliorer automatiquement ses images à l'aide d'un algorithme de machine learning ou affiner automatiquement les ajustements individuels (balance des blancs, couleur sélective, balance des couleurs, etc.).