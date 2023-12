Pixelmator Pro optimise vos photos et vidéos HDR

Le plein de nouveautés

Du HDR à tous les étages

Pixelmator Pro Pixelmator Team 29.99€

Avec cette nouvelle version 3.5, dénommée Pixelmator Pro sur macOS peut. Ainsi les photographes pourront profiter d'unpour leurs images et vidéos. D’autant que la prise en charge s’entend dans une large gamme de formats de fichiers HDR normalisés différents tels que. La prise en charge s’étend même aux photosen HDR.De leur côté, les vidéos ne sont pas oubliées avec la prise en charge. Ceci permettra également de débloquer toute la plage dynamique des photos et vidéos prises avec un iPhone. L’éditeur précise également que l’on pourra ouvrir et modifier en toute transparence des images HDR créées à l'aide de la fonctionnalitéAfin, une fois que les modifications sont faites,, notamment HDR JPEG, HDR HEIC, HDR AVIF et HDR PNG. Du côté de ma vidéo, ce sera du MP4 et MOV avec laMais pour travailler avec du contenu HDR dans Pixelmator Pro, la Pixelmator Team recommande d’utiliser un Mac avecet d’être équipé d'un écran compatible. En effet, pour une meilleure expérience d'édition HDR, il faudra utiliser le. Un essai sur un écran à peine plus ancien s’est soldé par un échec. Pixelmator Pro refusant l’accès aux réglages HDR (tout comme Photomator d’ailleurs).D’autant que cette nouvelle version propose une, avec la possibilité de modifier des images en HDR à l'aide de l'extension Pixelmator Pro dans Photos, et que l’on pourra tirer partie des Raccourcis et d’AppleScript avec la possibilité d’appliquer des modifications à plusieurs images HDR à la fois., il est compatible avec tout Mac mais nécessite macOS 12.0 ou version ultérieure pour taquiner ses photos.